В МИД России объяснили отказ Украины от «Спутника V»

Отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объясняется стремлением Киева угодить Западу, считает заместитель министр иностранных дел России Андрей Руденко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», – отметил Руденко.

Он напомнил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» уже подала в украинское министерство здравоохранения заявку на регистрацию «Спутника V», однако Киев до сих пор не связался с Россией по этому вопросу.

Ранее отказ Украины от «Спутника V» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.