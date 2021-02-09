Кремль осудил заявления Зюганова после задержания депутата от КПРФ

В Кремле негативно оценивают заявления главы КПРФ Геннадия Зюганова по ситуации с задержанием депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Негативно (реагируют на такие заявления в Кремле), риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», — сказал представитель Кремля.

Полиция задержала Бондаренко в понедельник, 8 февраля, за участие в несанкционированных акциях 31 января. Зюганов, по сообщениям СМИ, комментируя задержание, заявил, что власть «ошалела», и пригрозил «поднять всю страну».