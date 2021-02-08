Захарова оценила ответ главы МИД Испании на слова Лаврова о Каталонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала ответ главы МИД Испании Гонсалес Лая на слова российского коллеги Сергея Лаврова о каталонских политиках.

Захарова отметила, что Лая стала ее «новым демократическим кумиром».

«Комментируя слова Сергея Лаврова о ситуации вокруг каталонских сепаратистов, она сказала буквально следующее: «В Испании нет политических заключенных, а есть заключенные политики»», — рассказала дипломат.

По мнению Захаровой, такие заявления — это высший пилотаж западной пропаганды.

Ранее Лавров заявил, что в Европе наблюдаются многочисленные ситуации, «когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения». Он привел в пример трех осужденных за организацию референдума в Каталонии.