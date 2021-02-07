Пушков заявил, что в США происходит «тоталитарная революция»

Сенатор Алексей Пушков считает, что в США разгорается тоталитарная революция. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, об этом говорит снос памятников в стране, ненависть к своей истории, а также блокировка в соцсетях аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников.

Политик отметил, что признаками такой революции являются «охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», объявление свободы слова «фетишем правого крыла». Кроме того, как указал Пушков, к ним относятся «призывы к «дефашизации» населения» Соединенных Штатов Америки, «якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды», а также «навязать всем единую «правильную» мысль».

Он также выразил мнение, что последние события в США превращают это государство в антиутопию.