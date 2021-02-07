Байден заявил, что Сербии необходимо признать независимость Косово

Президент США Джо Байден поздравил Сербию с грядущим Днем государственности и заявил, что стране необходимо признать независимость непризнанного Косова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поздравление главы Белого дома.

Американский лидер в своем поздравлении отметил, что США «остаются непоколебимыми в поддержке Сербии в вопросе европейской интеграции» и поддерживают Белград в других тяжелых шагах по достижению данной цели, «включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом, которое сфокусировано на взаимном признании».

Кроме того, Байден напомнил о союзничестве двух стран в Первой и Второй мировых войнах, а также сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, отметив «углубление дружеских связей» между ними.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич поблагодарил главу Соединенных Штатов за поздравления и заявил, что позиции сербской стороны по признанию Косова «ясны», но Белград «должен заботиться о своих государственных интересах» и «не поддаваться эмоциям».

«Я уже однажды сказал в лицо, что я думаю о признании, и мой ответ не будет другим», — сказал Вучич.

День государственности Сербии отмечается 15 февраля.

В сентябре 2020 года Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США.