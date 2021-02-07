Советник Трампа заявил, что экс-президент счастлив без соцсетей

Экс-президент США Дональд Трамп счастлив рад обходиться без социальных сетей после отбытия из Белого дома. Об этом заявил старший советник экс-лидера Джейсон Миллер, пишет Times.

«Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей... Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным», — сказал Миллер.

Миллер был на борту самолета, на котором Трамп улетел во Флориду вместе с родственниками и другими членами семьи, отмечает издание.

«Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо — не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся», — подчеркнул Миллер.

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.