В Сербии осудили бывшего начальника Генштаба ВС за шпионаж в пользу США

Высший суд Белграда приговорил бывшего главу Генштаба Вооруженных сил Сербии Момчило Перишича к трем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Об этом информирует агентство Tanjug.

Отмечается, что Перишич передавал засекреченные сведения сотруднику американского посольства в сербской столице Джону Нейбору.

По данным издания, другие фигуранты дела были приговорены к 1,5 года тюрьмы за разглашение военной тайны.

Перишич не согласился с приговором и заявил, что намерен оспорить решение суда.

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