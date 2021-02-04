МИД: Москва проведет с США серьезный разговор об их реакции на протесты в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва намерена провести с США серьезный разговор об их реакции на прошедшие на российской территории несогласованные акции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она обратила внимание на то, что немало заявлений было сделано по российской внутренней повестке со стороны глав государств и МИД стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в РФ.

Захарова назвала происходящее скоординированной информационной кампанией, целью которой является глобальная попытка сдерживания Российской Федерации, вмешательство в ее внутренние дела. Она подчеркнула, что руководит этой кампанией Вашингтон.

«Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах», — сказала представитель МИД РФ, отметив, что США необходимо обратить внимание на происходящее внутри своей страны, где наблюдается «рост градуса насилия».

Ранее Захарова заявила, что тема систематичного вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России сегодня может получить развитие на официальном уровне.