Кремль считает неприемлемыми «санкционные рефлексы» США

В Кремле считают, что «санкционные рефлексы» США в отношении России совершенно неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект новых санкций против российских должностных лиц.

«Мы видим постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей. Мы считаем неприемлемыми подобные подходы в двусторонних отношениях», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесен законопроект, который предлагает ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным и «вопиющих нарушений международного права».