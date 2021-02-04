В Совфеде допустили введение ответных санкций против США

Москва может принять ответные меры, если США введут антироссийские санкции по делу Алексея Навального. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА «Новости».

«Решение об этом принимает МИД, но я считаю, что могут быть какие-то ответные шаги России, не обязательно зеркальные», — сказал Джабаров.

При этом сенатор подчеркнул, что не нужно обращать внимания на американские санкции, потому что «мы работаем по-прежнему».

Джабаров добавил, что американские демократы известны своими антироссийскими настроениями, поэтому придумали бы повод для санкций, даже если бы не было Навального.

Ранее в Конгресс США внесли проект антироссийских санкций из-за Навального.