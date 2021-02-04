В СНБО Украины заявили о готовности закрывать телеканалы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг в ходе брифинга по поводу закрытия телеканалов NewsOne, ZIK и «112» заявил, что в стране работают и другие телеканалы, которые якобы проводят антиукраинскую политику, и не исключил их запрета. Об этом он заявил в ходе трансляции на Facebook.

«Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы (именно документы, а не эмоции), будет соответствующее реагирование», — сказал он.

В ходе брифинга Данилову задали вопрос, почему санкции против СМИ были введены только сейчас.

«Для того чтобы принять такое решение, нам необходимо было собрать соответствующие документы от наших исследований, спецслужб... Как только появились все эти основания, мы сразу провели заседание СНБО и проголосовали», — ответил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента, тем временем, обвиняют в диктатуре.