Глава СБУ объяснил блокировку телеканалов борьбой с «гибридной агрессией» РФ

Введение санкций против телеканалов является шагом украинских властей в борьбе с гибридной агрессией России. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает «Интерфакс-Украина».

«Против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства», — сказал Баканов.

По его словам, решение о санкциях было принято на основании данных СБУ и многочисленных нарушений законодательства в сфере телерадиовещания.

Баканов подчеркнул, что эти санкции направлены на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

В среду, 3 февраля, президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIKK.