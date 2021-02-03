Псаки рассказала о несуществующем самолете на брифинге

Пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки обвинили в неуважении к Вооруженным силам США, сообщает газета Politico.

В ходе брифинга ей задали вопрос о том, принимал ли Байден какие-либо решения относительно будущего Космических сил (Space Force), основанных при поддержке администрации экс-лидера Дональда Трампа.

«Вау, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня. Это интересный вопрос. Я с удовольствием проконсультируюсь с нашим контактным лицом в Space Force», — ответила Псаки.

СМИ расценили слова пресс-секретаря не как незнание названия Космических войск, а как шутку.

Как пишет Politico, Псаки, по-видимому, сравнила этот вопрос с предыдущим вопросом о цветовой схеме Air Force One.

«Пугает то, как пресс-секретарь Байдена обесценивает целый род наших войск ради колкой фразы или шутки, которая, я уверен, понравилась бы Китаю», — заявил сенатор Майк Роджерс.

Ранее в ходе брифинга Псаки «потеряла мысль», перечисляя обвинения в адрес России.