Телеканалы обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK считают, что указ президента Украины Владимира Зеленского о введении против них санкций, является «политической расправой над неугодными СМИ». Они выпустили совместное заявление, которое было опубликовано на их сайтах.

В нем говорится, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) действовал «по прямой указке» Зеленского, запретив деятельность данных телеканалов «по надуманному предлогу».

В заявлении указывается, что каналы намерены бороться за право вещать для украинских граждан.

«Обращаемся к президенту Украины: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся», — отмечается в сообщении.

В своем обращении телеканалы попросили Зеленского «заняться делом». Они также подчеркнули, что будут продолжать «говорить правду» гражданам страны.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание.