США заявили, что непричастны к акциям протеста в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имеет отношение к акциям протеста в России. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, протесты в России вызваны внутренними проблемами страны.

Блинкен указал, что «российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело» в США.

«Это не так, дело в них. Дело в правительстве», — сказал он.

Глава Госдепа также призвал российские власти «посмотреть внутрь, а не наружу».

23 и 31 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции.

Накануне США призвали РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека.