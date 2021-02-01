Медведев рассказал о возможном отключении интернета в России

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у российских властей есть план на случай отключения России от глобального интернета. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru».

Политик напомнил, что ранее уже звучали призывы отключить РФ от банковской системы SWIFT.

«То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — сказал он.

По его словам, это может произойти, «если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову» — «именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном».

«Именно поэтому был принят закон о российском сегменте интернета: для того, чтобы наш российский сегмент мог управляться автономно, поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — сказал он.