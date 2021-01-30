Прилепин намерен идти на выборы в Госдуму
Председатель партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что намерен пойти на выборы в Государственную думу по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в текущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Да, мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение», — поделился писатель.
Он также добавил, что сейчас обсуждается выдвижение одномандатников по округам.
«Выясняем, где у нас лучше процессы, где поддержка. В Нижнем (Новгороде), Пскове, Рязани, Чите. Есть несколько регионов, которые мы обсуждаем уже», — сказал он.
В четверг, 28 января, лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении.
В октябре прошлого года сообщалось, что лидер «За правду» писатель Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году.