Прилепин намерен идти на выборы в Госдуму

Председатель партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что намерен пойти на выборы в Государственную думу по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в текущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение», — поделился писатель.

Он также добавил, что сейчас обсуждается выдвижение одномандатников по округам.

«Выясняем, где у нас лучше процессы, где поддержка. В Нижнем (Новгороде), Пскове, Рязани, Чите. Есть несколько регионов, которые мы обсуждаем уже», — сказал он.

В четверг, 28 января, лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении.

В октябре прошлого года сообщалось, что лидер «За правду» писатель Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году.