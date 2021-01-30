Бывший майор КГБ назвал Трампа проектом Москвы

Бывший майор КГБ Юрий Швец утверждает, что ведомство четыре десятилетия готовило президента Дональда Трампа к тому, чтобы он стал активом России. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, Россия стала подготавливать Трампа, когда он женился на своей первой жены Иванке Трамп , которая была уроженкой Чехословакии.

«Они собрали много информации о его личности, поэтому знали, кем он был лично. Было ощущение, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически и склонен к лести», — говорится в сообщении.

Швец утверждает, что Трампу льстило предложение заняться политикой.

«Они играли в эту игру так, как будто были чрезвычайно впечатлены его личностью, и считали, что это тот парень, который однажды должен стать президентом Соединенных Штатов: такие люди, как он, могут изменить мир», — говорится в сообщении.

Вскоре после этого Трамп разместил рекламу на всю страницу в The New York Times , Washington Post и Boston Globe, в которой ставил под сомнение роль США в НАТО. Швец утверждает, что российское правительство было в восторге от публикации объявления.