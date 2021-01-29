Пушков отреагировал на хамство украинских делегатов в ПАСЕ в адрес России

Члена Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы на утверждение полномочий России.

«Время идет - ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады - от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

28 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия российской делегации. Оспорить полномочия предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.