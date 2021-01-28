ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 28 января, приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия делегации Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что резолюцию поддержали большинство — 107 парламентариев, против выступили — 36, воздержались — 24.

«В этой связи ассамблея постанавливает ратифицировать полномочия членов российской делегации», — указано в тексте резолюции.

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации РФ. После данного заявления депутаты в ПАСЕ провели голосование, в итоге большинство поддержало идею украинского представителя.

Ранее глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой попросил оградить российских парламентариев от «хамства» украинских коллег.