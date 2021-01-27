Новый госсекретарь США назвал отношения с Китаем «самыми важными» в мире
Полина Рутковская
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Новый госсекретарь США Энтони Блинкен назвал отношения с Китаем «самыми важными» в мире. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляцию ведет американский Госдепартамент.
«Я думаю, это не секрет, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем являются, вероятно, самыми важными отношениями, которые у нас есть в мире», — отметил Блинкен.
Ранее новый глава Госдепа заявил, что международное сообщество «нуждается в руководящей роли» США.
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