На Украине закрыли дело против Порошенко о злоупотреблении властью

Уголовное дело о злоупотреблении властью, возбужденное в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, закрыто. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы Высшего антикоррупционного суда страны.

Дело было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) еще 30 декабря 2020 года, Высший антикоррупционный суд 21 января признал это решение законным.

Причиной закрытия дела стало отсутствие в деяниях Порошенко состава уголовного преступления, указано в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко не являются политическими.