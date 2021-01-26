Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщается на сайте российского МИДа.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

В ходе переговоров Лавров и Макей обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что отношения Москвы и Минска развиваются конструктивно и плодотворно.