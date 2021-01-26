Российский дипломат вызван в МИД Азербайджана из-за слов Милонова

Российский дипломат вызван в министерство иностранных дел Азербайджана из-за высказываний депутата Государственной думы Виталия Милонова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИДа.

В министерство был вызван временный поверенный в делах посольства России в Баку, в ходе встречи азербайджанская сторона обратила внимание на то, что Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана, рассказали в пресс-службе.

Кроме того, МИД подчеркнул, что «провокационный шаг» Милонова «полностью противоречит сложившимся отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью на армянском телевидении позволил себе неуважительные высказывания в адрес Азербайджана.

Азербайджан внес Милонова в список иностранных граждан, которым запрещен въезд на территорию республики, после его визита в Нагорный Карабах.