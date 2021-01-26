Кремль направил ФСБ и ФСО вопросы о бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике

Вопросы о якобы бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике, о котором идет речь в фильме Алексея Навального, стоит задать ФСБ и ФСО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, данный вопрос находится в компетенции этих ведомств.

«Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о владельцах «дворца», пресс-секретарь отметил, что тот принадлежит одному или нескольким предпринимателям.

Песков подчеркнул, что разглашать имена собственников особняка было бы некорректно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «дворец» в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его родным. По словам главы государства, этими слухами россиянам «пытались промыть мозги».