Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президентского Квиринальского дворца.

Конте подал прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, их беседа продолжалась около получаса.

Глава государства заявил, что ему нужно время на принятие решения и предложил премьеру продолжать исполнять обязанности.

Конте занял должность председателя Совета министров Италии 1 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Италии разразился новый политический кризис, связанный с правительством Конте.