Сенатор из Нидерландов осудил попытку оспорить полномочия РФ в ПАСЕ

Попытка Украины оспорить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была неуместной. Об этом заявил голландский сенатор, глава группы «Объединенных европейских левых» Тини Кокс, передает ТАСС.

«Для нашей группы очевидно, что сейчас неправильный момент для оспаривания полномочий», — отметил он.

По словам сенатора, действия Киева неуместны, учитывая готовящиеся доклады комитетов по ситуации в России.

Ранее некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. В частности, оспорить права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.