РБК: названы регионы с наибольшим доверием к губернаторам

В Кремле подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) для регионов за 2020 год. Об этом сообщает РБК.

Также стали известны лидеры и аутсайдеры по уровню доверия главе региона. В число первых попали Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Аутсайдерами стали Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

Кроме того, аналогичный список регионов составили по уровню доверия президенту. Здесь лидерами оказались Чечня, Крым и Севастополь. Аутсайдерами оказались Хабаровский и Красноярский края, а также Санкт-Петербург.

Отмечается, что итоги выполнения KPI подводились второй раз. Процедура прошла в рамках семинара для вице-губернаторов по внутренней политике.

Ранее стало известно, что одобрение деятельности российского президента возросло после его обращения к нации.