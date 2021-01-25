Названа сумма, которую россияне в среднем хотят накопить

Россияне в среднем хотят накопить 950 тысяч рублей, при этом у людей до 25 лет целью накопления является сумма в 670 тысяч. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни», передает РИА «Новости».

«В среднем молодые россияне хотят накопить 670 тысяч рублей, клиенты всех возрастов — 950 тысяч рублей», — выяснили эксперты.

Отмечается, что каждый пятый россиян до 25 лет копит больше 1 млн рублей, а максимальная сумма у клиентов этой возрастной группы составила 12 млн рублей.

Согласно сообщению, молодые люди копят активнее девушек — 63% заключенных договоров приходятся на мужчин. Мужчины до 25 лет также заключают договоры страхования на более значительные суммы.

Отмечается, что активнее всего копит молодежь в Московском регионе (34% от общего количества договоров), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%), Краснодарском крае, Ростовской области и Башкирии (по 3%).