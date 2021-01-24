Чехия поддержит новые санкции против России из-за Навального

Чехия поддержит расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил глава чешского министерства иностранных дел Томаш Петршичек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, на встрече глав МИД стран Европейского союза, которая состоится 25 января, Чехия будет выступать за расширение санкционного списка против российских лиц, причастных к ситуации с Навальным.

Ранее глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение «действенных» санкций против России из-за Навального.