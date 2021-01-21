Помпео начал обратный отсчет до следующих президентских выборов
Бывший Госсекретарь США Майк Помпео начал обратный отсчет до новых президентских выборов, которые состоятся в 2024 году.
«1 384 дня», — написал он в Twitter 21 января.
Твит Помпео стал вирусным, за 4 часа запись собрала 67,2 тыс. лайков, 12,9 тыс. репостов и 17,8 тыс. комментариев.
20 января состоялась инаугурация президента США Джо Байдена.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.
- Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер по коронавирусу
- Саммит ЕС обсуждает вопрос закрытых внешних границ
- Кандидат на пост главы Минфина США поддержала жесткие антироссийские санкции
- WP: Байден не планирует налаживать отношения с Москвой
- Президент Аргентины поблагодарил Центр Гамалеи после прививки «Спутником V»
- 182957 просмотров Врачи сообщили, кому грозит паралич лицевого нерва после вакцинации
- 141876 просмотров Отец Рамиля Шамсутдинова рассказал, какого приговора суда ждет семья
- 139413 просмотров США ввели санкции против «Фортуны» — трубоукладчика СП-2
- 73066 просмотров В Казахстане осудили врачей, положивших живого ребенка в морозильник
- 52103 просмотра В Москве смягчили часть введенных из-за коронавируса ограничений
- 50182 просмотра Срочник Рамиль Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел сослуживцев
- 47498 просмотров Лавров назвал опасной военную деятельность Норвегии и НАТО у границ РФ
- РФПИ: Мексика зарегистрирует «Спутник V»
- В Подмосковье от коронавируса привились 40 тысяч человек
- Российский одноклубник Овечкина заразился коронавирусом
- WP: Байден продлит СНВ-3 на пять лет
- ЕП призвал к заморозке «Северного потока — 2» из-за Навального
- В МИДе решительно осудили теракт в Багдаде
- Американец выиграл в лотерею $731 млн
- Киркоров обвинил Зеленского в предательстве