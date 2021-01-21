Помпео начал обратный отсчет до следующих президентских выборов

Бывший Госсекретарь США Майк Помпео начал обратный отсчет до новых президентских выборов, которые состоятся в 2024 году.

«1 384 дня», — написал он в Twitter 21 января.

Твит Помпео стал вирусным, за 4 часа запись собрала 67,2 тыс. лайков, 12,9 тыс. репостов и 17,8 тыс. комментариев.

20 января состоялась инаугурация президента США Джо Байдена.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.