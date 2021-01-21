WP: Байден не планирует налаживать отношения с Москвой

Президент США Джо Байден не будет «перегружать» отношения с Москвой, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — приводятся слова высокопоставленного американского чиновника.

Подчеркивается, что администрация Байдена также готовит новые меры против России. По данным издания, политик поручит директору нацразведки сделать отчет по России.

Ранее сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет.