Камала Харрис не может попасть в свою резиденцию из-за ремонта труб

Вице-президент США Камала Харрис не может въехать в свою резиденцию в Вашингтоне из-за ремонта труб. Об этом информирует газета Politico.

В офисе политика отметили, что в доме необходимо отремонтировать дымоходы и проделать другие работы, для быстрого завершения ремонта лучше, чтобы в резиденции никого не было.

При этом не приводится информация, где именно Харрис пробудет до готовности резиденции вице-президента.

В среду, 20 января, Камала Харрис вступила в должность вице-президента США.