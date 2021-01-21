Байден предоставит Сенату решать, как действовать в вопросе импичмента Трампа
Максимс Краюшкинс
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Президент США Джозеф Байден предоставит Сенату США самому принимать решения по дальнейшим действиям в отношении импичмента бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
«Он собирается оставить (Сенату) технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры импичмента», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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