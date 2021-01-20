Вступивший в должность президента США Джо Байден пообещал быть президентом для всех американцев. Об этом он заявил в своей речи после присяги, трансляция инаугурации ведется на YouTube-канале Байдена.

Избранный президент призвал тех, кто не голосовал за него, дать ему шанс.

«Если вы до сих пор не согласны [со мной], пусть так — это демократия, это Америка <...> Но несогласие не должно вести к разъединению. Я гарантирую вам, что буду президентом для всех американцев. И я обещаю, что буду бороться так же упорно ради тех, кто не поддерживал меня, как ради тех, кто поддерживал», — заявил Байден.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.