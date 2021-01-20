Трамп покинул Белый дом за 4 часа до инаугурации Байдена

Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом за 4 часа до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщает CNN.

Экс-глава государства с женой сели в вертолет и отправились на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Там пройдет встреча Трампа с его сторонниками.

Посетить инаугурацию нового президента Трамп отказался.

Ранее сообщалось, что Байден планирует подписать ряд указов, чтобы изменить «политическое наследие Трампа».

В среду, 20 января Байден будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации на Капитолийском холме в Вашингтоне.