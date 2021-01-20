В ОБСЕ предостерегли Украину от попытки вернуть Крым силой

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде в интервью «Европейской правде» предостерегла Украину от попыток силой вернуть Крым и Донабасс.

Журналист задал ей вопрос о том, может ли быть примером для Украины возвращение Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха.

»«Да» — в том смысле, что вам (Украине) также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но «нет» — в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир», — отметила Линде.

Он также напомнила, что мирный договор по итогам войны в Карабахе все еще не подписан.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.