Миронов заявил о слиянии партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России»

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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в штабе партии
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, слияние состоится уже в ближайшее время.

«Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей — это партия «Справедливая Россия», партия «Патриоты России» и партия Захара Прилепина «За правду», — произнес Миронов.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято после длительных переговоров с представителями разных партий, которые Миронов вел в течение двух лет.

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