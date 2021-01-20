Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт нового состава Национальной ассамблеи Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что компания сделала это «за неисполнение правил» организации.

«Аккаунт заблокирован. Twitter блокирует учетные записи, которые не выполняют правила Twitter», — указано на пустой странице пользователя @lanuevaasamblea, который был создан для нового созыва депутатов однопалатного парламента Венесуэлы.

В то же время учетная запись @AsambleaVE, принадлежащая отказавшимся слагать свои полномочия оппозиционным депутатам, действия мандата которых закончилось 5 января, продолжает работать. Страница помечена как верифицированный аккаунт правительственной организации.

Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря. В них победил проправительственный блок «Великий патриотический полюс».