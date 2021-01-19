Дочь Байдена: «прискорбно», что Мелания Трамп не покажет Белый дом Джилл Байден

Дочь избранного президента Джо Байдена Эшли Байден выразила сожаление, что первая леди Мелания Трамп не инициировала турне в Белый дом для будущей первой леди Джилл Байден. Об этом сообщает Fox News.

«Нет, я не думаю, что они следуют традиционному протоколу, что прискорбно, но я думаю, что у нас всех все в порядке», — сказала Эшли Байден

В США существует традиция — уходящая первая леди знакомит свою преемницу с жизнью в Белом доме.