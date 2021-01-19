Дочь Байдена: «прискорбно», что Мелания Трамп не покажет Белый дом Джилл Байден
Максимс Краюшкинс
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Дочь избранного президента Джо Байдена Эшли Байден выразила сожаление, что первая леди Мелания Трамп не инициировала турне в Белый дом для будущей первой леди Джилл Байден. Об этом сообщает Fox News.
«Нет, я не думаю, что они следуют традиционному протоколу, что прискорбно, но я думаю, что у нас всех все в порядке», — сказала Эшли Байден
В США существует традиция — уходящая первая леди знакомит свою преемницу с жизнью в Белом доме.
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