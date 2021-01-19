Консульство РФ в Нью-Йорке прокомментировало отключение связи

Консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский в эфире телеканала «Россия-1» прокомментировал отключение телефонной связи.

По его словам, в генконсульстве единовременно были отключены сразу несколько десятков телефонных линий. Связь отсутствует уже на протяжении двух суток.

«В этой связи возникают огромные проблемы у российской диаспоры, проживающей в нашем консульском округе. Они не могут просто связаться с консульством, назначить дату визита в консульство по интересующим их вопросам», — рассказал Топольский.

Он добавил, что американским службам пока не удалось устранить некие «технические проблемы», вызывавшие отключение сетей.