В Белоруссии заявили о плодотворном развитии отношений Москвы и Минска
Елизавета Мележенкова
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что отношения Москвы и Минска развиваются конструктивно и плодотворно. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что впервые за многие годы государства вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере.
Головченко также подчеркнула, что страны достигли всех договоренностей.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к усилению и интенсификации отношений с Москвой.
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