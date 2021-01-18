У главы МИД Чехии обнаружен коронавирус
Антон Демидов
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заболел коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу чешского МИД.
«В воскресенье я был на антигенном тестировании, которое показало позитивный результат, сегодня то же самое было на ПЦР-тестировании. Я чувствую себя неважно, усталым, но пока …нет более серьезных признаков», — сказал Петршичек.
Он добавил, что отменил рабочую программу, за исключением некоторых видеоконференций.
Ранее коронавирусом переболели главы чешских МВД, Минрегионразвития и Минсельхоза.
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