Премьер Японии заявил о необходимости решить вопрос о южной части Курил

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что правительство страны настаивает на окончательном решении вопроса о южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос о северных территориях (так в Японии называют южную часть Курил) не следует передавать будущим поколениям <...> в нем необходимо поставить окончательную точку», — подчеркнул премьер во время выступления с программной речью на открытии сессии парламента.

Он отметил, что будет продолжать курс в отношении РФ, который проводил его предшественник Синдзо Абэ. По его словам, японское правительство рассчитывает на развитие всего комплекса японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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