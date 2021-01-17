Камала Харрис досрочно покинет сенат

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Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год
Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год
J. Scott Applewhite/AP

Избранный вице-президент США Камала Харрис досрочно покинет свой пост сенатора в понедельник, 18 января, сообщает Associated Press со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, место Харрис на оставшиеся два года ее срока займет демократ Алекс Падилья, который станет первым сенатором-латиноамериканцем от штата Калифорния.

Инаугурация избранных президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харриссостоится 20 января.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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