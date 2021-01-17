Камала Харрис досрочно покинет сенат

Избранный вице-президент США Камала Харрис досрочно покинет свой пост сенатора в понедельник, 18 января, сообщает Associated Press со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, место Харрис на оставшиеся два года ее срока займет демократ Алекс Падилья, который станет первым сенатором-латиноамериканцем от штата Калифорния.

Инаугурация избранных президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харриссостоится 20 января.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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