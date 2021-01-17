Скончался депутат Госдумы Николай Антошкин

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин скончался на 80-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя аппарата «Клуба военачальников» Николая Дерябина.

«Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас», — сообщил он.

По словам Дерябина, Антошкин скончался в больнице. Место и время похорон будут объявлены 18 января после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком.

В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после был командующим фронтовой авиацией.