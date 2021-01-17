На Украине раскритиковали закон о языке

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире телеканала «НАШ» подверг жесткой критике политику Киева в отношении русского языка.

Политик отметил, что всегда использует в своих публичных выступлениях русский язык, поскольку он считает своим правом говорить на родном языке.

Былашов напомнил, что на русском языке разговаривают 300 млн человек, а на украинском — 20 млн.

«Не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, некому, нет потребителя», — объяснил он.

Лидер украинских либертарианцев отметил абсурдность ограничения использования русского языка.

«Что делать если к вам пришел омбудсмен этот языковой (Тарас Креминь. Прим. ред.)? <..> Бить палкой! Вести себя агрессивно! Рестораторы должны вести себя агрессивно: если он пришел и что-то сказал по-украински — камнем в голову бросить. <…> Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?» — возмутился Балашов.

Он также подчеркнул, что у людей есть право общаться на языке, «на котором с ними говорили отец и мать».

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