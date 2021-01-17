Саммит G7 пройдет летом в Британии
Антон Демидов
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Саммит стран Группы семи (G7) состоится в Великобритании с 11 по 13 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
Как стало известно, встреча мировых лидеров пройдет в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.
Отмечается, что в качестве стран-гостей на саммит были приглашены Австралия, Индия и Южная Корея .
В канцелярии сообщили, что участники встречи обсудят проблемы борьбы с коронавирусом, с изменением климата.
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