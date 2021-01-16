В Эстонии новая правящая коалиция пообещала достроить границу с Россией

Новое правительство Эстонии, которое сформируют праволиберальная Партия реформ и Центристская партия, будет выстраивать инфраструктуру границы с Россией. Об этом заявила лидер Партии реформ Кая Каллас, пишет ТАСС.

«Большой вопрос — это восточная граница, и мы продолжим строительство», — сказала Каллас.

Она добавила, что правительство планирует привлечь к строительству оборонную промышленность.

Заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс уточнила, что этот проект требует больших ресурсов.

13 января в отставку с поста премьера ушел лидер Центристской партии Юри Ратас из-за коррупционного скандала. После этого потребовалось сформировать новый кабинет.

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