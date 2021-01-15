Поклонская назвала выход России из Договора по открытому небу тревожной, но необходимой мерой

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что выход России из Договора по открытому небу (ДОН) стал необходимой ответной мерой в условиях одностороннего отзыва США своего участия в соглашении и бездействия европейских участников Договора.

По ее словам, такой шаг был нужен для обеспечения безопасности России.

Она признала, что Договор был важным документом, направленным на укрепление взаимного доверия и контроля над вооружениями.

«И, конечно же, его расторжение является тревожным знаком, но необходимой ответной мерой для обеспечения национальной безопасности», — подчеркнула депутат.

Поклонская уточнила, что данное решение, по всей видимости, будет оформляться федеральным законом. Комитет по международным делам готов подключиться к процессу в парламентской плоскости в рамках зимней сессии Госдумы, заключила парламентарий, ссылаясь на слова председателя комитета Леонида Слуцкого.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора по открытому небу. Россия заявила, что будет добиваться того, чтобы оставшиеся участники продолжили выполнять договоренности.

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